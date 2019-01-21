Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафом в пять тысяч рублей

Роскомнадзор заявил о начале административного производства против социальных сетей Facebook и Twitter, которое инициировано по причине непредоставления компаниями четких планов и сроков по локализации баз данных пользователей в России, сообщает "Интерфакс".

"Роскомнадзор сегодня начинает административное производство в отношении обеих компаний", — заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, у регулятора есть только формальные ответы от руководства Facebook и Twitter без "конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации".

Социальные сети также не уведомили о сроках локализации этих сведений.

Жаров добавил, что к конкретным действиям в отношении компаний Роскомнадзор перейдет спустя месяц. В случае отказа или игнорирования требования Facebook и Twitter могут обязать выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Затем им дадут еще от полугода до года, чтобы локализовать данные.

Жаров подчеркнул, что за этот период могут быть введены оборотные штрафы, которые станут большим стимулом для исполнения существующих законов.

Ответы от Facebook и Twitter в РКН получили на минувшей неделе. В них содержалась информация о предоставлении сведений по локализации данных граждан России на территории страны. В ведомстве занялись их анализом.