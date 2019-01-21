Уголовное преследование барнаульца Данила Маркина в связи "оскорбительными" мемами прекращено, сообщает "Ъ" со ссылкой на адвоката барнаульца. Железнодорожный суд краевой столицы прекратил дело.

В прошлом году следователи на страничке жителя Алтайского края выявили изображения, предположительно оскорбляющие чувства верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждающие ненависть и вражду (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Дело получило широкий резонанс в обществе. Маркин настаивал на том, что сохранил картинку с персонажем сериала "Игра престолов" просто потому, что она показалась ему забавной. Правоохранители же в этом усматривали злой умысел.

И вот теперь "экстреМЕМисту" (как в шутку прозвали фигурантов уголовных дел о мемах) тюрьма больше не грозит.

"Дело закрыто в связи с декриминализацией статьи", — объяснил адвокат Андрей Еременко.

"Пришла экспертиза, ненависть к верующим не выявлена", — написал сам Маркин в социальной сети.

Напомним, что Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Теперь фигурантом уголовного дела могут стать только рецидивисты (повторное размещение возбуждающих ненависть картинок) либо создавшие "серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства".