Женский отряд космонавтов появится в России

Потенциальные претендентки для вступления в первый российский отряд женщин-космонавтов будут отбираться среди всех специалистов ракетно-космической отрасли, сообщает РИА ФАН.

Представительницам прекрасного пола предстоит выполнять задания на орбите Земли. Ждать, пока кто-то запишется на отбор, "Роскосмос" не будет. Поиск претендентов для работы в космосе планируется организовать в инициативном порядке.

Источник в "Роскосмосе" пояснил, что скафандр "Орлан-МКС", который сейчас используется на Международной космической станции, будет специально доработан с учетом женской физиологии. Например, его оснастят элементами экзоскелета, что позволит женщинам-космонавтам стать более сильными. Это поможет им эффективнее выполнять работы в открытом космосе.

За всю историю отечественной космонавтики пределы Земли покидали только четыре женщины: Валентина Терешкова, Елена Серова, Елена Кондакова и Светлана Савицкая.