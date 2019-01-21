Сильный ветер обрушился на Барнаул вечером 21 января

Шквалистый ветер обрушился на Барнаул вечером в понедельник, 21 января, сообщают читатели "Amic.ru".

Ранее ГУ МЧС сообщило об ожидаемых неблагоприятных погодных условиях. Завтра, 22 января, на территории Алтайского края возможен снег, местами метель, ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, ночью в южных районах до 17-22 метров в секунду.

Согласно информации ЦГМС по региону, в Барнауле ночью ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В МЧС напоминают, что при осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками". При сильном ветре следует переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе.