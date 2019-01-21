32-летняя Анна — художница, которая, судя по всему, часто вдохновляется заграничными пейзажами, поскольку в столице ее можно встретить достаточно редко. Она преобразилась едва ли не так же, как Москва при Сергее Семеновиче, пишет портал Super.ru.

"Самое заветное желание — чтобы мои близкие были здоровы и счастливы, ну а мечты бесчисленны. Посмотреть весь мир, родить еще дочку и когда-нибудь поселиться в Италии", — рассказывает портал о том, как дочь градоначальника сообщила в соцсетях, что хочет променять прогулки по новой московской плитке на итальянские мостовые.

"Рим, Капри, регион Тоскана в окрестностях Флоренции, Комо и, конечно, Венеция, но туда только с любимым человеком. А вообще Италия вся прекрасна!" — делится впечатлением Анна.

Новый год, как отмечается, она встретила в Дубае. 1 января она постила фото из роскошного клуба Billionare Mansion, который на своем сайте преподносит себя как место для элитных джет-сеттеров и звезд А-листа. Остановилась в отеле Fairmont The Palm, номер в котором можно забронировать в среднем за 20-25 тысяч рублей за ночь.

Дальше отправилась на Мальдивы, где расположилась в пятизвездном отеле Grand Park Kodhipparu. Стоимость виллы с бассейном — от 95 тысяч рублей за ночь.

"Сейчас Анна млеет под солнечными лучами на надувном фламинго, наслаждаясь видами глубин Индийского океана", — пишет издание.

Прошлые новогодние праздники провела в Куршевеле, скользя по лыжне альпийских склонов.

За неделю до выборов губернатора Москвы, в которых снова победил Сергей Семенович, Анна выкладывала фото из чудесного городка Белладжо на озере Комо.