Тюменские биологи будут использовать специальных клопов для борьбы с вредителями на сельхозугодиях, пишет "Российская газета".

Особые породистые насекомые, как отмечается, будут хорошо приспособлены к нашей зиме и смогут эффективно поедать вредных насекомых.

Для борьбы с сельскохозяйственными вредителями будут использоваться клопы рода Geocoris sp. Как сообщает управление стратегический коммуникаций ТюМГУ, несколько представителей данного вида, которых можно использовать на полях, обитают в сибирском регионе. Они хорошо приспособлены к зимовке в условиях средней полосы и способны уничтожать до 80 паразитов ежедневно.

Для улучшения характеристик вида, ученые используют метод чистопородного разведения, а самих клопов будут держать на особой мясной диете.

Как рассказал "РИА Новости" сотрудник кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Тупицын, клопы-хищники питаются тлей, трипсами, клещами, яйцами насекомых и некоторыми личинками, а так же гусеницами. За один жизненный цикл насекомое способно уничтожить более полутора тысяч паутинных клещей, отметил ученый.