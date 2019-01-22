Чубайс ответил Захаровой на критику его слов о бедности россиян

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в своем Facebook ответил официальному представителю МИД России Марии Захаровой по поводу "бедности России и россиян".

Ранее в ходе Гайдаровского форума Анатолий Чубайс заявил, что цены на электроэнергию в России в два раза ниже, чем в среднем в мире, и это приводит к негативному расходованию энергии. По его мнению, низкая цена на электричество "равна энергорасточительности". Он подчеркнул, что к вопросу о повышении цен на энергию нужно подходить "взвешенно", потому что Россия – бедная страна, а значительная часть ее населения живет "бедно или очень бедно". Спустя некоторое время Мария Захарова в своем Facebook ответила Чубайсу, назвав Россию "богатейшей страной". Она также спросила, почему же россияне живут бедно: "Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета".

"Мария Захарова — главный спикер МИДа и один из наиболее активных блогеров всей действующей власти. Включилась [в дискуссию] и в своейственном ей ударном стиле резко подняла планку — она решила призвать меня к ответу, почему сегодня "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", — написал Чубайс.

Он заявил, что ушел из правительства более 20 лет назад, и Захарова не помнит слабости российской экономики в начале 90-х годов.

По словам политика, Захарова в 1991 году была "маленькой девочкой" и не помнит катастрофического, близкого к гражданской войне положения в стране.

Он подчеркнул, что в начале 90-х годов Россия была очень бедной страной: "Средняя зарплата была около $12 в месяц, инфляция составляла более 100%, деревянный рубль был неконвертируемым".

Также Чубайс отметил, что рост экономики в России в 2000-х происходил именно за счет инициированных им рыночных реформ, и обвинил Захарову в популизме.

"Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах Правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами", — добавил Чубайс.