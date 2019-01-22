Единороссы подали заявления об отказе от пенсионных надбавок

Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда от "Единой России" начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии, сообщается на сайте партии.

В числе первых стали вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сенаторы Игорь Каграмян, Вячеслав Тимченко, депутаты Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Михаил Терентьев, Сергей Боярский, Сергей Тен и Алена Аршинова.

"На основании поступивших заявлений Минтруд оформит отказ после наступления ряда условий. Так, у депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения полномочий члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Они должны достигнуть пенсионного возраста и им должна быть назначена страховая пенсия по старости, а также завершить исполнение своих полномочий", — говорится в сообщении партии.

Основным инициатором отмены пенсионных преференций для парламентариев выступил Турчак. В конце августа прошлого года при обсуждении пенсионной реформы он заявил, что "начинать нужно с самих себя". По убеждению Турчака, депутаты и сенаторы должны получать пенсию в общем и едином для всех граждан порядке, поскольку это будет справедливо.

В конце октября Дума разрешила депутатам добровольно отказываться от повышенных пенсий. А в начале ноября Совфед одобрил закон об отказе парламентариев от надбавки к пенсии.

Сам закон, который дает право депутатам и сенаторам добровольно отказываться от ежемесячных доплат к страховой пенсии, вступил в силу с 1 января этого года.

Ранее правительство России утвердило форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Совфеда и депутатов Госдумы.