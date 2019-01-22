Фото: vk.com/incident_22

Четыре женщины пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Бийске — авария случилась накануне вечером в районе дома №84 по улице Воинов Интернационалистов.

Как сообщили в краевой ГИБДД, согласно предварительной информации, девушка 1993 года рождения, управляя автомобилем "Лада Калина", при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автобусом ГАЗ А64R42 под управлением мужчины 1969 года рождения.

Уточняется, что автобус двигался в попутном направлении и заблаговременно начал маневр обгона.

После столкновения с легковушкой автобус совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса — женщины 1996, 1978 и две 1966 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.