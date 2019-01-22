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"Обнимашки" и подарки получили жители Барнаула в честь праздника

, ИА "Амител"
Необычная акция прошла во Всемирный день объятий

Необычная акция прошла в Барнауле в Международный день объятий, в понедельник, 22 января. Активисты ЛДПР обнимали простых прохожих и дарили им подарки, сообщает пресс-служба партии.

"Активисты ЛДПР вышли на улицы краевого центра и тут же начали обнимать горожан. Координатор Железнодорожного районного отделения ЛДПР Сергей Булаев и его однопартийцы подарили "обнимашки" сотне барнаульцев. А помимо хорошего настроения каждому достался еще и праздничный набор — кружка, часы и канцтовары с партийной символикой", — рассказали в партии.

Сам Сергей Булаев прокомментировал свою инициативу так: cейчас на нас отовсюду льется негатив — плохие новости из телевизоров, телефонов, разговоров в транспорте. А надо и радовать людей!".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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