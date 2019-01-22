Фото и видео: vk.com/barneos22
Маленькая девочка упала в открытый канализационный люк на улице Энергетиков в Барнауле, сообщил один из очевидцев в паблике barnaul22.
Видео, на котором запечатлен инцидент, также опубликовано в сети.
"Энергетиков, 20. Между двумя дорогами в снегу открытый колодец метров семь в глубину. Шла девочка, лет семь-восемь, наступила, удержалась на руках. Девочка жива здорова, выбраться помог", — рассказывает горожанин.
Автор заметки также призывает барнаульцев быть предельно внимательными.
Комментарии
жесть барнаульская!
Ректально надо наказывать
олкаши люк в утиль сдали. на праздник глотку боярой промочить. д-духовность с-скрепы
Где это у нас улица Энергетиков?
Девочка в колодец случайно упала.
Мама за это ее не ругала.
Прежде чем дочку свою отругать,
Нужно еще водолаза позвать...
проспект Энергетиков - ориентир на леруа по Власихинской, поворот направо или 2Гис в помощь
Сама еще ребенком, в советское время еще, так же провалилась в люк по Шукшина, когда с садика шли.
Реакция - ухватилась расставив руки и повисла.
Так что это может быть хоть где и хоть с кем. РЕАКЦИЯ! и УДАЧА!
22.01.2019 11:07
гость идиот
22.01.2019 11:00
- гость -
олкаши люк в утиль сдали. на праздник глотку боярой промочить. д-духовность с-скрепы
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А в утиль люк приняли тоже алкаши?