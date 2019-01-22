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Накануне, 21 января, пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера. Проблемы с доступом появились как в мобильном приложении, так и на версиях мессенджера для персональных компьютеров, пишут "Ведомости".

Согласно информации сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8:00 понедельника, 21 января, начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера. К вечеру список пополнился несколькими тысячами новых адресов.

Источник в одном из операторов связи подтвердил, что РКН возобновил блокировку мессенджера. Он рассказал, что было добавлено больше тысячи IP-адресов прокси-серверов, которые используются для обхода блокировок.