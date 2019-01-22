Оружие и боеприпасы изъяли у 60-летнего мужчины в Новоалтайске

Сотрудники полиции изъяли у 60-летнего жителя Новоалтайска винтовку ТОЗ калибра 5,6 мм и 200 патронов к ней, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина признался, что приобрел оружие и боеприпасы больше 20 лет назад у незнакомца.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Ему грозит до четырех лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа. Примечательно, что гражданин ранее уже был судим за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).