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Средняя стоимость одного курса программы переобучения "предпенсионеров" будет равна 53 тысячам рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в правительстве. Это на 20 тысяч превышает сумму, ранее озвученную Минтрудом, пишет РБК.

Программа будет длиться три месяца, безработные люди предпенсионного возраста будут получать стипендию в размере минимальной зарплаты с учетом районных коэффициентов, рассказала Голикова, добавив, что 95% средств для финансирования программы будет предоставлено из федерального бюджета.

По словам вице-премьера, в реализации мероприятий программы будет участвовать ассоциация WorldSkills. "Мы считаем, что из ежегодной численности в 75 тысяч человек [предпенсионеров] вполне 25 тысяч могут проходить переподготовку на базе WorldSkills", — приводит издание ее слова.

В октябре минувшего года свой проект программы по переобучению "предпенсионеров", которую власти решили принять в рамках пенсионной реформы, представило министерство труда и соцзащиты. За исключением стоимости одного курса обучения положения проекта совпадают со словами Голиковой. На итоговую стоимость программы повышение средней цены одного курса не повлияло — финансирование составит 5 миллиардов рублей, каждый год до 2024 года.

На время переходного периода повышения пенсионного возраста в РФ, который завершится в 2028 году, ​ к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсии.