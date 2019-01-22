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Движение закроют на трех трассах под Барнаулом из-за военных

, ИА "Амител"
Ограничение будет действовать поздним вечером 23 января

Фото: mzgazeta.ru

Движение закроют на трех дорогах под Барнаулом поздним вечером 23 января из-за военных колонн, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта:

  • с 20:35 до 23:35 на автодороге "Косиха – Р-256 – (населенный пункт Украинский)";
  • с 20:45 до 23:45 на автодороге "Косиха – Р-256 – (населенный пункт Косиха)";
  • с 20:55 до 23:55 на автодороге "Косиха – Р-256 – (стела "Колоски")".

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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