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Движение закроют на трех дорогах под Барнаулом поздним вечером 23 января из-за военных колонн, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта:

с 20:35 до 23:35 на автодороге "Косиха – Р-256 – (населенный пункт Украинский)";

с 20:45 до 23:45 на автодороге "Косиха – Р-256 – (населенный пункт Косиха)";

с 20:55 до 23:55 на автодороге "Косиха – Р-256 – (стела "Колоски")".

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.