Взрыв прогремел в отделении банка в Новосибирске

Неизвестные устроили взрыв в отделении "Бинбанка" в Новосибирске ранним утром 22 января, сообщают "Вести-Новосибирск".

По информации правоохранительных органов, сообщение о задымлении и разбитом окне в банковском учреждении по адресу ул. Первомайская, 160 поступило в 4:50 утра.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа выявила повреждения помещения с банкоматами и самих устройств для операций с банковскими картами. В то же время денежные средства в них остались нетронутыми.

Саперы обследовали банк и прилегающую территорию. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

По факту ЧП возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.