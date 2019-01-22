В Алтайском крае на реализацию проекта "Образование" за шесть лет будет направлено 3 млрд рублей. Об этом 22 января на открытии школы №135 рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

"Национальный проект "Образование" состоит из 10 федеральных проектов, которые реализуются по всей стране. Алтайский край погрузился в восемь из них. Уже разработаны соответствующие документы, есть целая методология организации деятельности, проектного подхода. Предусмотрено финансирование. В Алтайском крае на реализацию мероприятий национального проекта "Образование" будет потрачено около 3 млрд рублей", — сказал глава региона.

Эти средства будут расходоваться на материально-техническое обеспечение, строительство новых школ, детских садов, приобретение современного оборудования, реконструкцию учреждений, а также на подготовку и повышение профессиональной компетенции специалистов и педагогов, развитие системы дополнительного образования.

Половина средств, запланированных на реализацию нацпроекта, будет выделена из федерального бюджета, половина – из регионального.

В целом на всю систему образования Алтайского края в год тратится порядка 25 млрд рублей.