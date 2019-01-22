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Российские медики начали тестировать устройство, помогающее людям, которые перенесли инсульт, набирать на компьютере фразы усилием мысли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "НейроНет" Александра Семенова.

Устройство назвали "Нейрочат". Оно представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс.

Беспроводная гарнитура крепится к голове пациента, а на экране проецируется алфавит. Пациент должен будет сконцентрироваться на задуманной букве, которую он видит на экране, чтобы набрать текст.

Семенов подчеркивает, что первая опытная партия уже направлена в ряд реабилитационных центров РФ.

"Серийное производство, по нашему прогнозу, начнется в конце весны – начале лета", –цитирует агентство слова Семенова.

Он добавил, что в будущем устройство будет применяться также в промышленности и индустрии развлечений.

Разработка ученых из РФ уже получила премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов. В марте "Нейрочат" хотят представить на конференции по нейротехнологиям European Neuro Convention в Британии.