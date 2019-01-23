В Барнауле до 2025 года будет построено 9 новых школ и 7 пристроек к уже существующим. Об этом на открытии нового образовательного учреждения №135 журналистам рассказал глава города Сергей Дугин.

Строительство школ будет осуществляться в рамках программы по созданию новых мест в образовательных организациях, а также в рамках перевода школ на одну смену работы. В целом программа подразумевает строительство 19 объектов: 12 новых зданий и 7 пристроек. С 2016 году в краевой столице было построено три школы.

"На сегодняшний день у нас уже строятся две школы: на улице Взлетной и на улице Шумакова. Объект на Взлетной будет достроен и введен в эксплуатацию в этом году, на Шумакова — в конце 2020 года. Так, к 2025 году в городе будет дополнительно введено еще 7000 учебных мест", — рассказал градоначальник.

Он также добавил, что в рамках федеральной программы в 2019 году начнется строительство пристроя к школе в поселке Власиха на 440 мест.

"Эти мероприятия дают нам возможность к 2025 году выполнить программу по переводу всех школьников Барнаула на односменный режим учебы", — заявил Дугин.

По его словам, в настоящее время 70% детей обучаются в одну смену.