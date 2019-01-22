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Общая задолженность Чечни за газ на 1 декабря прошлого года составляла свыше 16 млрд рублей, свыше двух третей долгов числится за жителями региона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт ООО "Газпром межрегионгаз".

Ранее появилась информация, что районный суд по иску прокуратуры Чеченской Республики обязал газовиков списать долги местных жителей за газ в размере 9 миллиардов рублей как безнадежные к взысканию.

"Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газ на территории Чеченской Республики на 1 декабря 2018 года составил 16,161 млрд рублей, в том числе населения — 13,219 млрд рублей", — цитирует агентство текст сообщения.

Напомним, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения о списании долгов за газ в ряде регионов, отметил, что тема списания долгов за газ населению является чрезвычайно сложной, при решении таких вопросов должны учитываться интересы как населения, так и "Газпрома" как поставщика услуг. Пресс-секретарь главы РФ добавил, что у Кремля не выработано какой-либо позиции по этой теме.

В прокуратуре Чечни ранее сочли, что требования оплатить долги по "коммуналке" создавали социальную напряженность. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на данное решение. В ряде других российских регионов также предложили списать долги населения за газ.