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Мужчину, пытавшего угнать в Афганистан самолет, летевший из Сургута в Москву, задержали после посадки лайнера в Ханты-Мансийске, сообщают ТАСС и "Интерфакс"."Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего", — сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), по данным которого злоумышленник пока не задержан.

В сообщении НАК отмечается, что после того как один из пассажиров потребовал изменить курс, командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске, передает РБК, ссылаясь на РИА Новости и "Интерфакс".

Источник агентства в авиационных кругах сообщил, что экипажу самолета удалось уговорить угонщика сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. По данным агентства, задержанный находится в состоянии опьянения.

По данным источника "Интерфакса", оружия при задержанном не оказалось.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщал, что угонщика зовут Павел Ш. и он вооружен.

В соответствии со ст. 211 УК РФ угон воздушного судна или его захват с целью угона наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.