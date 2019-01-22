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Беспроводная зарядка от компании Apple AirPower поступит в продажу в следующем году. Об этом пишет Life, ссылаясь на DigiTimes и источники в цепочке поставок.

Издание отмечает, что заказы комплектующих зарядки поступают до сих пор. Точная дата выхода не называется.

Подчеркивается, что AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Ее основной идеей является возможность заряжать на одном коврике сразу ряд устройств.

Аксессуар должен был выйти в прошлом году, но производитель не упомянул беспроводную зарядку ни на одной презентации и удалил его страницу с официального сайта. Это произошло из-за аппаратной неисправности зарядки – она перегревалась, если на ней лежало больше одного устройства.