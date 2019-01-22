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Глава РФ Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Японии Синдзо Абэ в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры шли свыше трех часов. Глава РФ заявил, что встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. Лидеры двух стран смогли в позитивном ключе обсудить повестку дня.

Путин подчеркнул, что в области экономического сотрудничества Москвы и Токио есть очевидные достижения, однако качественный сдвиг все еще не произошел. Он отметил, что страны могли бы в 1,5 раза увеличить товарооборот — до 30 миллиардов долларов.

Также страны уделили "немало времени" перспективам заключения мирного договора. Президент рассказал, что обе страны подтвердили заинтересованность в заключении соглашения, впереди их ждет кропотливая работа.

Он отметил, что условия договора должны быть приемлемыми для народов обеих стран и должны иметь поддержку общественности.

Абэ после переговоров отметил, что они дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Также глава японского и российского внешнеполитических ведомств поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале. Японский премьер заявил, что они могут пройти в Мюнхене.

Кроме этого, Абэ рассказал о договоренности с российским коллегой развивать связи между военными ведомствами двух стран. В заключение он отметил, что ждет визита Путина в Японию в июне.

После завершения встречи пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что РФ и Японии предстоят новые раунды переговоров. Он добавил, что странам нужно укрепить атмосферу взаимного доверия, а для этого развивать экономическое сотрудничество.