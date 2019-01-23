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В прошлом году Крым посетили 6,8 миллиона туристов, что является рекордом для полуострова за все постсоветские годы. Эта цифра на 28% превысила показатели 2017 года, пишет "Российская газета", ссылаясь на главу Крыма Сергея Аксенова.

Он считает, что увеличению турпотока помогло открытие автомобильного движения по Крымскому мосту и запуск в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь.

Аксенов подчеркнул, что также улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжей. "Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объектов размещения, построены новые объекты, — добавил он.

Популярность Крыма среди путешественников также сказывается на экономических показателях, добавляет газета: прямые налоговые поступления от туротрасли в бюджет республики выросли почти вдвое. Туристы тратили на поездку в Крым и отдых от 44 до 90 тысяч рублей. В среднем 42% данных денег шло на проживание и питание, 24% - на развлечения, 12% — на сувениры, а 22% — на проезд.

Аксенов выразил уверенность, что после открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив еще вырастет. "Наша задача — подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру, — добавил он.