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Минэкономики хочет реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, к 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельчан отменят существующие льготы – сейчас для них установлен коэффициент 0,7. Вместе с этим вводится дифференциация тарифов для населения – базовый (текущий) тариф будет учитывать до 300 киловатт-часов в месяц, до 500 киловатт-часов – тариф изменится на повышенный, а потребление более 500 киловатт-часов в месяц будет рассчитываться по "экономически обоснованному" тарифу.

В ряде регионов (предположительно северных), пороги тарифов могут увеличить до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Кроме этого, льготы могут получить потребители, которые безальтернативно используют электричество для отопления жилища.

Данное предложение будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января. В правительстве подчеркнули, что нужно устранить изъяны регулирования, "когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше".