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Минэкономики хочет реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, к 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельчан отменят существующие льготы – сейчас для них установлен коэффициент 0,7. Вместе с этим вводится дифференциация тарифов для населения – базовый (текущий) тариф будет учитывать до 300 киловатт-часов в месяц, до 500 киловатт-часов – тариф изменится на повышенный, а потребление более 500 киловатт-часов в месяц будет рассчитываться по "экономически обоснованному" тарифу.
В ряде регионов (предположительно северных), пороги тарифов могут увеличить до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Кроме этого, льготы могут получить потребители, которые безальтернативно используют электричество для отопления жилища.
Данное предложение будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января. В правительстве подчеркнули, что нужно устранить изъяны регулирования, "когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше".
Комментарии
вот только через публичные слушания! Ни одной электростанции не построили, стали миллиардерами на наследии СССР , вот чтобы повысить - публичные слушания! То же самое касается СГК! Я в смету тоже могу спрятать бронепоезд и еще пару яхт зарубежом!
К 33-му году или ишак сдохнет, или падишах, чего копья ломать.
давно надо было отказаться от этого пережитка тоталитарного прошлого...
как говорит один из прорабов: больше потребляешь - больше платишь
сейчас для них установлен коэффициент 0,7
я дико извиняюсь, откуда цифирь
по данным АО «Барнаульская горэлектросеть»
в Барнауле 0,815
для сельских районов 0,783
давно нужно отменить все эти льготы-субсидии-едк и прочее
как потопал так и полопал
перекупов надо трясти усиленно, на предмет с какого фига они так за свои услуги электроэнергию наценяют!!! Надо их расходы тщятельно изучить, непрофильные взыскать с допустивших их и поубирать нужных людей которые только и умеют получать большие бабки.