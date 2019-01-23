Мгновенная карма: мужчина угнал иномарку и попал в ДТП на Алтае

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю Житель Косихинского района угнал иномарку, но не справился с управлением и влетел в сугроб, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Автовладелец не только не запер свою "Тойоту", но еще и оставил ключ в замке зажигания. Этим воспользовался злоумышленник, похитив машину от усадьбы незадачливого жителя села Полковниково.

Впрочем, долго наслаждаться поездкой на чужом транспорте угонщику не удалось — он не справился с управлением и допустил съезд в кювет в двух километрах от села Украинка. Прихватив с собой автомагнитолу, аккумулятор и огнетушитель, селянин скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали полицейские. Украденные вещи он уже успел установить в свой автомобиль.

В отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: кража (ст. 158) и угон (ст. 166). Если вина гражданина будет доказана, то прокатиться с ветерком на свободе ему в ближайшие несколько лет скорее всего не удастся.