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Федеральный суд Манхэттена вынес приговор накануне, 22 января, сутенеру Лавелеусу Перселлу, известному под кличкой "Король казино", который силой заставлял женщин заниматься проституцией и выбивал на их шеях клеймо "казино". Мужчина получил 18 лет тюрьмы, пишет РИА "Новости", ссылаясь на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

"Сутенер Лавелеус Перселл, также известный как "Король казино" и "Майк Хилл", приговорен к 18 годам тюрьмы в федеральном суде Манхэттена", – об этом сказано в сообщении прокуратуры.

В тексте говорится, что Перселл заставлял женщин заниматься проституцией путем "силы, обмана и принуждения".

Прокурор Джеффри С. Берман сообщил, что осужденный, "жестокий и печально известный хищник, использовал физическое насилие и запугивание, загонял женщин в сексуальное рабство с целью своего финансового обогащения".

Мужчина занимался секс-торговлей и эксплуатацией множества женщин по всей стране, включая Нью-Йорк, Пенсильванию и Северную Каролину, как минимум в период с 2012 по 2017 годы.

"Обвиняемый вербовал, соблазнял, укрывал, перевозил, предоставлял, получал и содержал женщин для занятия сексом за деньги, а также применял насилие, угрозы силой, принуждение, запугивание", – цитирует агентство сообщение прокуратуры.

Там же сказано, что, в частности, осужденный душил некоторых жертв, бил их и угрожал, а также похищал некоторых женщин.

Осужденный ввел жестокие правила для жертв: требовал, чтобы они отдавали все заработанные деньги ему, называли Перселла "Папочка", не говорили с другими мужчинами, носили лишь определенную одежду, а также выбивал на их шеях татуировку – слово "казино".

Перселл вербовал женщин через соцсети. Он использовал сайт объявлений Backpage.com, чтобы рекламировать свой "бизнес". Также "обвиняемый хвастался насильственными действиями в отношении женщин в сообщениях в социальных сетях", рассказали в прокуратуре.