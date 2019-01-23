Холдинг "Алтайлес" ввел временный мораторий на рубку на отдельных участках ленточных боров в Мамонтовском, Завьяловском и Алеусском заказниках. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

"В Мамонтовском, Завьяловском и Алеусском заказниках арендатором лесных участков "Алтайлес" на добровольной основе с 15 марта 2019 года будет введён запрет на заготовку древесины и приостановлены все виды рубок. Данный запрет будет действовать до установления в них особо защитных участков (ОЗУ)", — уточнили в министерстве.

Какие именно это участки и какой они площади, не сообщается.

Всего в регионе 10 заказников, расположенных в зоне ленточных боров, требующих установления особо защитных участков. В Панкрушихинском и Касмалинском заказниках уже выделены зоны особой охраны и ОЗУ приказом Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас те же работы ведутся в Мамонтовском заказнике.

Напомним, в конце 2018 года Федеральное агентство лесного хозяйства присвоило алтайским ленточным борам особый статус отдельного лесного района. На каких именно участках будет ограничена рубка и другие работы, сейчас решает рабочая группа. В нее входят и чиновники, и бизнес (лесные арендаторы), и экологи с общественниками.