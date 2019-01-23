Рубцовчанку осудили за "обнуление" найденной банковской карты

Жительницу Рубцовска осудили за снятие денег с найденной банковской карты, сообщил помощник городского прокурора Алексей Калашников.

Как установлено судом и следствием, женщина в помещении медучреждения нашла утерянную пациентом банковскую карту.

Воспользовавшись ближайшим банкоматом и рукописным паролем на обратной стороне карты, она сняла со счета восемь тысяч рублей.

После задержания рубцовчанка призналась в содеянном и вернула потерпевшему похищенные средства.

Суд признал ее виновной в краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ). С учетом смягчающих обстоятельств горожанку приговорили к году условного лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев.