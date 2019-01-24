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Мэрии Барнаула устроили "снежный" Форт Боярд по городу в поисках нечищеных улиц

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В ходе спецрейда были обнаружены заваленные снегом парковки и пешеходные переходы

Фото: ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями администрации Барнаула устроили специальный рейд по улицам города в поисках нечищеных улиц, сугробов на пешеходных переходах и других нарушений. Как показал рейд, который прошел 23 января, нарушений было выявлено много.

Изначально задача было очень простой: активисты ОНФ во главе с Евгенией Гущиной сформировали тайный маршрут, по которому должны были совершать объезд вместе с журналистами и чиновниками из мэрии. Представителем от городской власти в нем приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев и руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин.

Первой точкой, где побывала комиссия, стало пересечение улицы Профинтерна и проспекта Комсомольского, отремонтированные в прошлом году по проекту "Безопасные и качественные дороги". Именно этот участок в мэрии назвали одним из образцово-показательных. Судя по дорожной технике, стоявшей рядом с парком "Изумрудный", к встрече инспекции готовились. Однако все равно некоторые нарушения были обнаружены. Прежде всего, это подходы к пешеходным переходам, которые не всегда качественно чистят.

Антон Шеломенцев признался, что в городе не всегда справляются со всем объемом снега. Это связано с тем, что автопарк дорожной техники укомплектован только на 65-70%. Главой Барнаула Сергеем Дугиным было принято решение, что этой зимой дополнительно закупят технику на 50 миллионов рублей. Также катастрофически не хватает дворников, которые не готовы работать за такую низкую заработную плату.

В дальнейшем маршрут проходил от Профинтерна по Комсомольскому, Чкалова, Социалистическому и Никитина. На пересечении улиц Чкалова и проспекта Комсомольского общественники обнаружили огромный сугроб на парковочном месте для инвалидов. Как говорится, не Land Cruiser с тремя семерками же там должен стоять. Как сразу объяснил журналистам Антон Шеломенцев, образовавшаяся куча – вина владельцев кафе рядом, которые совсем не содержат территорию, прилегающую к заведению. Обратили внимание "фронтовики" и на сугроб на пешеходном переходе, который закрывает вид водителю, что может привести к наезду на человека. В мэрии согласились, что это нарушение и пообещали все исправить в ближайшее время.

Еще одной точкой, где побывала комиссия, стал пешеходный переход рядом с школой №55. Он также ведет в кучу снега, которую, судя по всему, оставила управляющая компания, обслуживающая стоящий рядом высотный дом. Во время интервью дети, у которых как раз закончились занятия, с удовольствием играли на этом сугробе, а водители методично парковались в неположенном месте.

В ходе рейда коснулись темы пешеходных переходов. Как отметил Антон Шеломенцев, количество людей, получивших травмы на тротуарах Барнаула, заметно сократилось. При этом чиновник заявил, что альтернативы песко-соляной смеси в краевой столице не будет в ближайшие годы. Дело в том, что применять специальные реагенты, как это делают в Европе и Москве, муниципалитет не может себе позволить из-за дороговизны. По-старинке смешивать песок и соль обойдется в несколько раз дешевле.

Ранее прокуратура выписала несколько представлений в адрес главы Барнаула Сергея Дугина из-за некачественной уборки снега.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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