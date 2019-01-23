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Прибыль банков РФ по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, достигла 1,3 триллиона рублей по сравнению с 0,9 триллиона рублей в прошлом году. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на обзор Центробанка РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". В частности, в декабре прибыль российского банковского сектора превысила 150 миллиардов рублей.

"Растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала (как напрямую увеличивая капитал, так и способствуя повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора), что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего наращивания банковских активов и их диверсификации", – цитирует издание сообщение Центробанка.

Около 62% от этой прибыли приходится на Сбербанк. Самый крупный банк России пока единственный, опубликовавший отчетность за прошлый месяц, из которого следует, что в прошлом году он заработал 811 миллиардов рублей. В 2017 году Сбербанк получил 674 миллиарда рублей прибыли, а весь банковский сектор – всего 790 миллиардов рублей. Тогда доля Сбербанка в прибыли сектора была равна 85%.

На прибыль банков в 2017 году влияла санация таких крупных банков, как "Открытие", Бинбанк" и "Промсвязьбанк". Они доформировали резервы и показывали убытки. По итогам прошлого года сопоставимый убыток показывает лишь банк "Траст", на базе которого создается Фонд непрофильных и проблемных активов.