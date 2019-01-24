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Москвичи и жители ряда районов Мособласти в среду, 23 января, стали свидетелями необычного оптического явления — гало. В соцсетях горожане поделились снимками утреннего неба, пишет РИА Новости.

Отмечается, что яркие точки светящегося радужного круга вокруг солнца создают иллюзию, будто в небе присутствуют сразу три светила.

В Гидрометцентре отметили, что такой оптический феномен возникает при антициклональном характере погоды.

"Гало — оптическое явление, связанное с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков", — цитирует агентство сообщение на сайте.

Гало формируется вокруг мощных источников света. Его вид и форма зависят от расположения ледяных частиц в каждом конкретном случае. Это могут быть "светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы".