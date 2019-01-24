Сведения о голодающих школьниках в Кузбассе проверил ОНФ

Спецкомиссия Кемеровской области не нашла подтверждения информации о кузбасских школьниках, падающих в обморок от голода, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Расследованием занимались депутаты, чиновники и общественники. Они выяснили, что подобная информация не поступала от родителей и сотрудников школ. Записей о голодных обмороках школьников найдено также не было.

Член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов заявил, что горячим питанием обеспечены 85-90% школьников. Остальные приносят обед из дома или отказываются от централизованного питания по разным причинам. На питание детей из опекунских и малообеспеченных семей районный бюджет выделяет свыше 400 тысяч рублей.

Скворцов также отметил, что сообщивший о голодных обмороках учащихся детский омбудсмен Дмитрий Кислицын, сославшись на конфиденциальность информации, отказался рассказать, из каких именно учебных заведений поступали жалобы.

"Мы уделяем серьезное внимание вопросам качества школьного питания и, разумеется, будем продолжать эту работу. Если кто-то располагает информацией о том, что подобные факты имеют место быть, то есть общественные структуры, Общероссийский народный фронт, к нам всегда можно обратиться с конкретными данными об образовательном учреждении, фамилией ребенка, для того чтобы можно было не голословно говорить, а разбираться в каждом конкретном случае в отдельности", – подчеркнул Скворцов.

Он сообщил, что ОНФ намерен в течение последующих двух недель проверить все сельские школы региона.

Ранее омбудсмен Кислицын сообщил о социальном расслоении в школах Кемеровской области. По его данным, ученики сельских школ из малоимущих семей не могут позволить себе обеды и падают в голодные обмороки.