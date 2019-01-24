Четверг, 24 Январь, 10:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,33
€ 75,39
244399
Обь
4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Сведения о голодающих школьниках в Кузбассе проверил ОНФ

, ИА "Амител"
ОНФ намерен в течение последующих двух недель проверить все сельские школы региона

Фото: inroshal.ru

Спецкомиссия Кемеровской области не нашла подтверждения информации о кузбасских школьниках, падающих в обморок от голода, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Расследованием занимались депутаты, чиновники и общественники. Они выяснили, что подобная информация не поступала от родителей и сотрудников школ. Записей о голодных обмороках школьников найдено также не было.

Член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов заявил, что горячим питанием обеспечены 85-90% школьников. Остальные приносят обед из дома или отказываются от централизованного питания по разным причинам. На питание детей из опекунских и малообеспеченных семей районный бюджет выделяет свыше 400 тысяч рублей.

Скворцов также отметил, что сообщивший о голодных обмороках учащихся детский омбудсмен Дмитрий Кислицын, сославшись на конфиденциальность информации, отказался рассказать, из каких именно учебных заведений поступали жалобы.

"Мы уделяем серьезное внимание вопросам качества школьного питания и, разумеется, будем продолжать эту работу. Если кто-то располагает информацией о том, что подобные факты имеют место быть, то есть общественные структуры, Общероссийский народный фронт, к нам всегда можно обратиться с конкретными данными об образовательном учреждении, фамилией ребенка, для того чтобы можно было не голословно говорить, а разбираться в каждом конкретном случае в отдельности", – подчеркнул Скворцов.

Он сообщил, что ОНФ намерен в течение последующих двух недель проверить все сельские школы региона.

Ранее омбудсмен Кислицын сообщил о социальном расслоении в школах Кемеровской области. По его данным, ученики сельских школ из малоимущих семей не могут позволить себе обеды и падают в голодные обмороки. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:13
Сведения о голодающих школьниках в Кузбассе проверил ОНФ 0
10:02
Трамваи столкнулись и выбили искры из проводов в Бийске 0
09:51
Бессменный глава Читы подал заявление об отставке 0
09:49
Школы и больницы Алтайского края получили почти 150 новых автомобилей 0
09:32
Ограничения по стоимости подарков для чиновников хотят отменить 2
09:21
Голуби в Барнауле соблюдают ПДД и переходят дорогу по "зебре" 2
09:15
Два алтайских предприятия претендуют на "Немалый бизнес" 1
09:02
Генпрокуратура начнет бороться с коррупцией за рубежом 3
08:53
Калининградский беспризорный кот обесточил целый поселок 1
08:42
Орешкин: правительство ведет переговоры по продаже госкомпаний иностранцам 5
08:21
Население России уменьшилось впервые за десять лет 11
08:06
Дом, самолет, лампу: что можно сделать из пивных банок 1
08:01
Тарифы, долги, ОДН и другое: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас
07:50
Красотка по имени Миша: лучшие фото голливудской актрисы Бартон 1
07:43
11 тысяч многодетных семей не могут получить земельные участки в Алтайском крае 8
07:34
Быть на коне: как быстро оформить справку на водительское удостоверение 8
07:22
Холодная сладость: фото прекрасных девушек с мороженым 3
07:15
Жители 19-ти районов Алтайского края получат "сниженные" субсидии за январь 1
07:03
Усадьбу с кедровой баней и фруктовым садом продают в Барнауле за 21 млн руб. 2
06:48
Что нужно делать на Федосеев день, чтобы не заболеть 0
06:32
Любимое лакомство: ностальгия по советскому мороженому 4
06:17
Снегом и порывистым ветром накроет Алтайский край 24 января 0
06:01
Мэрии Барнаула устроили "снежный" Форт Боярд по городу в поисках нечищеных улиц 7
05:04
Xiaomi презентовала первый гибкий смартфон 0
04:04
Netflix стал членом Американской ассоциации кинокомпаний 0
03:04
Москвичи увидели в небе над городом "три солнца" 3
02:03
Активистку "Открытой России" отправили под домашний арест 0
01:06
Власти объяснили "урок с криминальными авторитетами" в приморской школе 0
00:05
Росстат: цены на яйца и свинину снизились в РФ 3
23:57
Угонщик рейса Сургут – Москва заявил о роли в терактах 11 сентября 2
23:41
Путин побывал в виртуальной реальности во время посещения МГУ 1
23:21
Правительство решило не трогать тарифы на электроэнергию 3
22:53
Обвиняемый в угоне рейса Сургут – Москва арестован на два месяца 3
22:41
Банки в РФ получили 1,3 триллиона рублей прибыли в прошлом году 0
22:23
Роспотребнадзор заявил о безвредности противогололедных реагентов 0
21:54
Адвокат Насти Рыбки заявил, что не знает о помощи Белоруссии в ее освобождении 0
21:40
Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений об обмороках детей 1
21:21
Прокуратура Приморья проверит информацию о лекции "бандитов" в школе 0
20:57
Медведев раскритиковал Роскосмос за медлительность и прожектерство 0
20:38
"Яндекс" создал бортовой компьютер для автомобилистов 2
20:23
Сбербанк собирается отменить комиссии за внутрибанковские переводы 1
19:48
"Газпром" назвал сумму задолженности россиян за поставленный газ 1
19:21
Жителя Новоалтайска избили до смерти за "непристойное" предложение 7
19:08
Коротко о главном: дороги Алтая, музей-долгострой и запрет на рубки
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 января
18:47
Полицейские помогли жителю Алтайского края вырваться из "снежного плена" 2
18:44
Кремль прокомментировал идею введения соцнорм энергопотребления 7
18:23
Барнаулец перевел мошенникам деньги, пытаясь купить двигатель для машины 0
18:02
Мария Мотузная намерена судиться с "оскорбленными" студентками 22
17:46
Миллион евро: инвестиции в два алтайских маслосырзавода превысят 110 млн рублей 0
17:34
Российская армия лишается 135 тысяч призывников из-за их неправильного питания 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.