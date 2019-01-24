Школы и больницы Алтайского края получили почти 150 новых автомобилей

На вооружение учреждений образования и здравоохранения Алтайского края поступило свыше 140 новых автомобилей, сообщили в региональном правительстве. Ключи от них вручил руководителям городов и районов губернатор Виктор Томенко.

Наибольшее количество техники получили школы. Им приобрели 81 автобус, из них 78 куплены на средства федерального бюджета, три – краевого.

Они оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, системой экстренного реагирования при ДТП и цифровыми тахографами.

В больницы направлена 61 единица техники, в том числе 30 машин скорой помощи классов "B" и "C", 24 автомобиля "Лада Ларгус" и 9 мобильных ФАПов.

Легкие и быстрые "Лады" укомплектованы для оперативной транспортировки пациентов. Во время доставки в медучреждение больным оказывают первую помощь.

"Это замечательное подспорье для наших участковых терапевтов, педиатров, а также службы паллиативной помощи, выездные бригады которой созданы при онкологических диспансерах и краевой детской больнице", – отозвалась врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты направят в девять районов для оказания медицинской помощи жителям удаленных от райцентра сел.

Оснащение на уровне стационарного ФАПа позволит медработникам вести прием и осмотр пациентов в населенных пунктах, где нет больниц.

"Самая большая проблема малых сел в том, что мы можем привезти туда фельдшера или доктора, но этим специалистам негде вести прием. Мобильный ФАП решает эту проблему", – отметила Белоцкая.