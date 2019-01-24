Объем нелегальных займов вырос в России

В 2018 году в России значительно вырос объем нелегальных займов, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование комитета по безопасности СРО "МиР", охвативший 70% рынка.

Согласно исследованию, "черные кредиторы" выдали заемщикам 115 миллиардов рублей (рост на 15%).

"Нелегальный рынок оказывается привлекательным из-за простоты оформления займов и их невидимости для финансовых систем, что позволяет вести "в серую" значительный объем бизнеса", — рассказал директор департамента экономической безопасности МКК "Джет мани микрофинанс" Валерия Рассказова. Она подчеркнула, что это помогает обходить налоги.

Гендиректор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов отмечает, что снижение реальных доходов только увеличивает количество "черных кредитов".

"Рост закредитованности населения и снижение реальных располагаемых доходов способствует росту "черного рынка" кредитования", — уверен Шустов.

Количество "черных кредиторов" при этом сократилось почти на треть — до 6500. В 2018 году регулятор принял меры по пресечению деятельности более 2000 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.