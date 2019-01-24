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Полиция в Барнауле установила личность водителя, сбившего ребенка в центре Барнаула в конце прошлого года.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел 25 декабря в 11:35 в районе дома №103 на проспекте Ленина. Водитель допустил наезд на ребенка 2008 года рождения.

Полиции удалось установить водителя, которым оказалась женщина 1979 года рождения, управлявшая автомобилем Honda Jazz.

"Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год", — добавляют в Госавтоинспекции.