Пожилой кочегар убил жителя Новоалтайска и сжег тело в печи котельной

Кочегара одной из котельных Новоалтайска обвиняют в том, что он убил и сжег в печи своего знакомого, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

46-летний мужчина пропал без вести 17 декабря 2018 года, после того как покинул больницу, расположенную в Первомайском районе.

При расследовании безвестного исчезновения правоохранители установили, что в последний раз мужчину видели в котельной Новоалтайска.

Во время осмотра этого места следователи нашли следы крови в помещении и на одежде 63-летнего работника. Экспертиза установила, что кровь принадлежит пропавшему. В печи же обнаружили остатки костей человека.

По данным следствия, пожилой кочегар поссорился со своим знакомым и нанес ему смертельное ранение. Не желая нести ответственность за содеянное, он решил избавиться от трупа и сжег его в топке.

Горожанину предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается. Новоалтайский межрайонный следственный отдел регионального Следкома продолжает сбор и закрепление доказательств вины задержанного.