Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Курировать работу с молодежью и общественными организациями в Алтайском крае в ноябре 2018 года стала Екатерина Четошникова, занимавшая до этого пост проректора по воспитательной работе в АлтГПУ и возглавлявшая региональный центр развития добровольчества. Amic.ru поговорил с ней о назначении, взглядах на молодежь, социальных сетях, жизни в Сирии и узнал, почему она поддерживает нынешнего президента страны Владимира Путина.

– Вы назначены на должность начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края в конце ноября 2018 года. За эти два месяца вы получили для себя ответ: почему из всех кандидатур Виктор Томенко остановился именно на вас?

– Конечно, я об этом думала. Наверное, в своей жизни я занималась какими-то вещами, созвучными идеям губернатора по линии молодежной политики. Думаю, для него это было определяющим фактором. В личной беседе потом он об этом и сказал. Я не ожидала, что именно меня пригласят руководить новым управлением, хотя до этого и посвятила 10 лет работе с молодежью.

– Вы стали Instagram-блогером еще задолго, как свою страничку завел Виктор Томенко. 28 июля прошлого года вы опубликовали селфи с Виктором Томенко, сделанное в Сростках в рамках Шукшинского кинофестиваля. Как вы думаете, помогла ли эта фотография для вашего назначения?

– Тогда это была наша первая личная встреча. Думаю, что эта совместная фотография не повлияла на назначение. Как раз на данное культурное мероприятие в Сростки я привезла резидентов российско-китайского бизнес-инкубатора. Когда закончилась концертная программа, Виктор Петрович отправился пообщаться с гостями фестиваля. По пути случайно он встретил нашу делегацию. Тогда же я и попросила губернатора сделать совместную фотографию.

– И о чем говорили с Виктором Томенко в тот момент?

– О том, какой богатый Алтайский край в культурном аспекте.

– И когда вам перезвонили и предложили возглавить комитет?

– После разговора в Сростках мы с губернатором не виделись несколько месяцев. В это время я организовала волонтерский штаб Виктора Томенко, а осенью, 1 ноября, состоялось празднование 85-летия педагогического университета, которое мы готовили целый год. Виктор Петрович присутствовал на нем и внимательно следил за всем, что происходило на сцене. А на следующий день меня в свой кабинет вызвал ректор вуза и сказал, что Виктор Петрович во время юбилея в личной беседе признался, что намерен пригласить меня войти в его команду.

– Я представляю ваше состояние. Вы поговорили с ректором, но из правительства края еще не позвонили. Было ли томительно ждать звонка в тот момент?

– Да не было никакого томления. Чего томиться – надо работать.

– А почему вы стали добровольцем предвыборного штаба Виктора Томенко на губернаторских выборах? Это было искреннее решение?

– Безусловно. Организация молодежи – очень важное занятие. Ребятам нужно понять их возможности. Часто бывает, что молодой человек живет в потоке своей жизни, но не знает, где мог бы реализовать свой опыт. Мы создавали условия для таких ребят. В том числе и в добровольчестве. Поэтому, когда наступил очередной предвыборный период, мы активно включились в него. Нам хотелось изменений в крае, и было желание направить свои инициативы в нужное русло. Я инициативный человек, у меня свои взгляды и убеждения, почему бы не объединить вокруг себя таких же идейных людей? Почему нужно быть обязательно оппонентом власти? Наоборот, мы во время различных добровольческих акций хотели сделать мир вокруг себя лучше: помочь бабушкам, высадить деревья, сделать что-то полезное для своего Алтайского края.

– В вашем Instagram много совместных фотографий с известными людьми не только края, но и страны. Зачем вы их выставляете? Вы гордитесь тем, что знакомы с этими людьми, или считаете, что нужно активно продвигать свой личный бренд через соцсети?

– Я считаю, что в настоящее время надо быть частью медиаконтента. Если ты гражданин своей страны, то должен делать ее лучше. Если в какой-то момент реализации одного из своих проектов я оказалась рядом с известным человеком, то почему бы нам не сделать совместную фотографию. "Пиариться" на знакомстве с ними я не собираюсь. Есть много фотографий, которые я вообще не стала выкладывать.

– Считаете ли вы ошибкой объединение молодежной политики и спорта, как это было при прежнем руководителе края, или это управление эффективно справлялось со своей задачей?

– Мне сложно судить о принятии того решения. Вероятно, были определенные задачи, желание развить одно совместно с другим. Разделение наших структур дает больше возможностей для развития молодежной политики, тем более, когда есть в наименовании "программы общественного развития". Это перспективная история, которая будет ключевой в работе нашего управления. Уникальность ситуации в том, что появляется возможность взаимодействия общества с органами исполнительной власти, соединение совместных интересов. Поэтому уверена, что в современном разделении двух ведомств мы сделаем для молодежной политики гораздо больше.

– Завершился Год добровольчества и волонтерства. Эта тема вам наиболее близка. Как вы считаете, много у нас добровольцев?

– У нас огромный потенциал в Алтайском крае. Прошедший год еще раз показал, что люди, молодежь, активно участвуют в безвозмездной помощи, порой не осознавая, что они помогают. Вот, например, если вас остановили на улице и спросили: "Как пройти в библиотеку?" Вы поможете? Если да, то вы – доброволец. Мы порой даже не осознаем, что мы добровольцы. Добровольчество – это универсальный ресурс, более того, это свобода: я сегодня могу, хочу помочь, а завтра не могу. Именно в этом плане трудно вести какой-то подсчет, но мы должны понимать, какое количество человек готово проявлять активную гражданскую позицию и делать социально-положительные преобразования. Государство заинтересовано в развитии добровольческого движения. Я вижу в этом огромный потенциал.

– Назовите три качества, которые вам нравятся в современной российской молодежи.

– Энтузиазм, доброта, предприимчивость.

– Странно, что вы не назвали патриотизм.

– Я не считаю патриотизм качеством человека.

– А что для вас значит патриотизм?

– Звучит шаблонно – но это любить свою Родину, свою семью. Это ценность.

– А та молодежь, которая выходит на протестные митинги Алексея Навального, они патриоты?

– Я не могу ответить однозначно. Что вы имеете в виду?

– Я знаю, что многие старшеклассники, студенты слушают Алексея Навального, выражают и готовы выразить свой протест против существующей власти. Как вы лично относитесь к Алексею Навальному?

– Я никак не отношусь к нему, но слежу за рисками.

– В чем вы видите риски?

– Когда начинают работать законы толпы, там нет смысла, нет ценностей, есть эффект массы. Что касается молодежи, то ей всегда и во все времена были свойственны бунтарские порывы, начиная с того, чтобы не носить зимой шапку или участвовать в революции. Подросток в 17-18 лет сейчас – это еще ребенок. У него еще не сложились устойчивые принципы, и он легко может поддаться влиянию другого человека. Поэтому не нужно поощрять то, что может ухудшить жизнь граждан нашей страны.

– В чем видите причину, что некоторая часть молодежи не желает принимать участие в добровольческом движении, потому что она тесно связана с властью?

– Причина в том, что есть огромное количество людей, которые на этом наживаются. Современные рыночные отношения деформировали личностные качества. Люди забыли, что история страны связана с меценатством. И сегодня есть те, кто желает помочь, особенно в лечении больных детей. Но есть фонды, люди, которые обманывают, и нам такие факты известны. У некоторых складывается мнение, что не может человек оказывать помощь безвозмездно. Значит, он что-то с этого имеет. Однозначно, над этим еще предстоит работать. Нельзя, чтобы из-за недобросовестных людей складывалось мнение о всех добровольцах.

– Считаете, что эти протестные настроения среди молодежи опасные?

– Я против того, что может ухудшить жизнь граждан.

– При этом вы активный пользователь социальных сетей. Вы следите за тем, что интересует современную молодежь? Например, версус-баттлы, слушаете ли рэп?

– Моему сыну 15 лет и мы вместе с ним активно смотрим YouTube. Мне нравится, например, творчество Оксимирона. Я признаю это. Человек в своих текстах дает такую информацию, которую не сразу подросток может освоить. У него блестящее образование. В его текстах очень много полезной смысловой нагрузки, которую нам интересно разбирать с сыном. Благодаря именно его песням, я объясняла ему что такое, например, "голгофа". Одно дело слышать тесты Оксимирона, другое дело – их понимать.

– Вы сказали в одном из интервью, что молодежь у нас умная. Я с вами в этом абсолютно согласен. Не кажется ли вам, что молодежь умна в том, что она требовательна к власти. Она не желает платить ипотеку 15 лет, уезжать из региона в поисках большей зарплаты. Вы представитель власти. Как удовлетворить эту категорию людей и выстроить диалог?

– Должен быть баланс. Естественный максимализм – это нормально. Молодежи хочется всего и сразу. Но должна быть адекватность во всем. Эту адекватность нужно воспитывать с детства. Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку – это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью. Нужно, чтобы молодежь понимала, что не бывает все и сразу.

– Как это сделать, как заставить молодежь не уезжать из Алтайского края?

– Создавать последовательно условия, должны интегрировать все ресурсы тех, кто работает с молодежью. В том числе бизнес, СМИ. Есть специальные программы.

– Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе.

– Вы три года жили в Сирии. Вы часто вспоминаете об этом периоде вашей жизни?

– Мой отец всю жизнь работал в лингвистическом институте педагогического университета. В 1988 году он отправился в Сирию учить арабов русскому языку, а их население – английскому. Вместе с ним в командировку поехали и мы с мамой. Брат остался в Барнауле. В Сирии мы жили в городе Хомс и с ним у меня связаны самые теплые и нежные детские воспоминания. Там я и узнала, как по-настоящему нужно уважать человека. В Сирии уважали представителей классических профессий, хорошо относились к маме, она врач, а папе военные целовали руки за то, что он был их учителем. Когда узнала, что этот город практически стерт с лица земли, хотела поехать в Сирию работать в школе. От этого поступка меня остановила моя семья и особенно мама.

– Какое качество вы приобрели в Сирии?

– Уважение к человеку. Ты можешь иметь свое мнение, но необходимо уважать и мнение другого. В Сирии очень внимательно относятся к старшему поколению. Это, возможно, и повлияло на мой выбор профессии.

– Вы недавно были в жюри Лиги КВН "Алтай". Ваше отношение к КВН?

-– Люблю КВН. Мне кажется, что у нас в Алтайском крае хорошая история КВН-движения. Это мощнейшая культура. Нужно поддерживать, грамотно планировать, сделать рывок, чтобы изменить инертную ситуацию, нужно объединить людей вокруг КВН. Мы понимаем, сколько сил и времени необходимо для подготовки команд. Увы, молодежь хочет смотреть КВН, а вот сделать дело – на это способен не каждый.

– Вы любите КВН, а что любите слушать. Какие песни любимые?

– Я люблю группу "Кино".

– Есть любимая песня?

– Трудно выбрать любимую. Люблю все песни, все творчество Цоя. Наверное, самая любимая – "Пачка сигарет".

– А вы человек требовательный?

– Да.

– Какие качества цените в людях?

– Работоспособность, ответственность, честность. Я это ценю и очень чувствую в людях.

– Вы сами занимаетесь спортом?

– Спорт всегда был и есть в моей жизни. Вначале это был баскетбол, волейбол. Летом бегаю на стадионе, люблю велоспорт.

– Ваше отношение к Владимиру Путину. За какие качества уважаете президента?

– Я ему доверяю, его уважаю, я верю, что с ним мне и моей семье безопасно.

– Пласт людей, которые сейчас выходят на баррикады (молодежь 14-20 лет) через 6 лет будут принимать участие в следующих выборах президента. Именно от их выбора зависит будущее. Не считаете ли вы, что внимание государства к воспитанию молодежи повышено именно из-за этого.

– Я никогда не считала возраст и не задумывалась об этом. Я наоборот, рада, что внимание к молодежи возрастает со стороны государства, именно она будет строить будущее. Я думаю, что основы внимания к молодежи другие.

– А вы хотели бы стать следующим президентом России?

– Давайте я стану хорошим начальником управления.

– Назовите три основные задачи, которые вы желаете исполнить как руководитель ведомства.

– Хочу, чтобы молодежь поверила, что у Алтайского края есть хорошее будущее, чтобы молодежь имела свою гражданскую позицию, не ждала ни от кого, а делала все сама, имела возможность видеть мир и с гордостью показывать свой регион.

– И последний вопрос: о чем думаете перед сном?

– О работе.