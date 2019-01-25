Пятница, 25 Январь, 08:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66
€ 75,03
244601
Обь
4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Глава алтайской молодежи Екатерина Четошникова о Сирии, Instagram и Навальном

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Интервью Екатерины Четошниковой специально для Amic.ru

Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Курировать работу с молодежью и общественными организациями в Алтайском крае в ноябре 2018 года стала Екатерина Четошникова, занимавшая до этого пост проректора по воспитательной работе в АлтГПУ и возглавлявшая региональный центр развития добровольчества. Amic.ru поговорил с ней о назначении, взглядах на молодежь, социальных сетях, жизни в Сирии и узнал, почему она поддерживает нынешнего президента страны Владимира Путина.

Вы назначены на должность начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края в конце ноября 2018 года. За эти два месяца вы получили для себя ответ: почему из всех кандидатур Виктор Томенко остановился именно на вас?

– Конечно, я об этом думала. Наверное, в своей жизни я занималась какими-то вещами, созвучными идеям губернатора по линии молодежной политики. Думаю, для него это было определяющим фактором. В личной беседе потом он об этом и сказал. Я не ожидала, что именно меня пригласят руководить новым управлением, хотя до этого и посвятила 10 лет работе с молодежью.

Вы стали Instagram-блогером еще задолго, как свою страничку завел Виктор Томенко. 28 июля прошлого года вы опубликовали селфи с Виктором Томенко, сделанное в Сростках в рамках Шукшинского кинофестиваля. Как вы думаете, помогла ли эта фотография для вашего назначения?

– Тогда это была наша первая личная встреча. Думаю, что эта совместная фотография не повлияла на назначение. Как раз на данное культурное мероприятие в Сростки я привезла резидентов российско-китайского бизнес-инкубатора. Когда закончилась концертная программа, Виктор Петрович отправился пообщаться с гостями фестиваля. По пути случайно он встретил нашу делегацию. Тогда же я и попросила губернатора сделать совместную фотографию.

И о чем говорили с Виктором Томенко в тот момент?

– О том, какой богатый Алтайский край в культурном аспекте.

И когда вам перезвонили и предложили возглавить комитет?

– После разговора в Сростках мы с губернатором не виделись несколько месяцев. В это время я организовала волонтерский штаб Виктора Томенко, а осенью, 1 ноября, состоялось празднование 85-летия педагогического университета, которое мы готовили целый год. Виктор Петрович присутствовал на нем и внимательно следил за всем, что происходило на сцене. А на следующий день меня в свой кабинет вызвал ректор вуза и сказал, что Виктор Петрович во время юбилея в личной беседе признался, что намерен пригласить меня войти в его команду.

Я представляю ваше состояние. Вы поговорили с ректором, но из правительства края еще не позвонили. Было ли томительно ждать звонка в тот момент?

– Да не было никакого томления. Чего томиться – надо работать.

А почему вы стали добровольцем предвыборного штаба Виктора Томенко на губернаторских выборах? Это было искреннее решение?

– Безусловно. Организация молодежи – очень важное занятие. Ребятам нужно понять их возможности. Часто бывает, что молодой человек живет в потоке своей жизни, но не знает, где мог бы реализовать свой опыт. Мы создавали условия для таких ребят. В том числе и в добровольчестве. Поэтому, когда наступил очередной предвыборный период, мы активно включились в него. Нам хотелось изменений в крае, и было желание направить свои инициативы в нужное русло. Я инициативный человек, у меня свои взгляды и убеждения, почему бы не объединить вокруг себя таких же идейных людей? Почему нужно быть обязательно оппонентом власти? Наоборот, мы во время различных добровольческих акций хотели сделать мир вокруг себя лучше: помочь бабушкам, высадить деревья, сделать что-то полезное для своего Алтайского края.

В вашем Instagram много совместных фотографий с известными людьми не только края, но и страны. Зачем вы их выставляете? Вы гордитесь тем, что знакомы с этими людьми, или считаете, что нужно активно продвигать свой личный бренд через соцсети?

– Я считаю, что в настоящее время надо быть частью медиаконтента. Если ты гражданин своей страны, то должен делать ее лучше. Если в какой-то момент реализации одного из своих проектов я оказалась рядом с известным человеком, то почему бы нам не сделать совместную фотографию. "Пиариться" на знакомстве с ними я не собираюсь. Есть много фотографий, которые я вообще не стала выкладывать.

Считаете ли вы ошибкой объединение молодежной политики и спорта, как это было при прежнем руководителе края, или это управление эффективно справлялось со своей задачей?

– Мне сложно судить о принятии того решения. Вероятно, были определенные задачи, желание развить одно совместно с другим. Разделение наших структур дает больше возможностей для развития молодежной политики, тем более, когда есть в наименовании "программы общественного развития". Это перспективная история, которая будет ключевой в работе нашего управления. Уникальность ситуации в том, что появляется возможность взаимодействия общества с органами исполнительной власти, соединение совместных интересов. Поэтому уверена, что в современном разделении двух ведомств мы сделаем для молодежной политики гораздо больше.

Завершился Год добровольчества и волонтерства. Эта тема вам наиболее близка. Как вы считаете, много у нас добровольцев?

– У нас огромный потенциал в Алтайском крае. Прошедший год еще раз показал, что люди, молодежь, активно участвуют в безвозмездной помощи, порой не осознавая, что они помогают. Вот, например, если вас остановили на улице и спросили: "Как пройти в библиотеку?" Вы поможете? Если да, то вы – доброволец. Мы порой даже не осознаем, что мы добровольцы. Добровольчество – это универсальный ресурс, более того, это свобода: я сегодня могу, хочу помочь, а завтра не могу. Именно в этом плане трудно вести какой-то подсчет, но мы должны понимать, какое количество человек готово проявлять активную гражданскую позицию и делать социально-положительные преобразования. Государство заинтересовано в развитии добровольческого движения. Я вижу в этом огромный потенциал.

Назовите три качества, которые вам нравятся в современной российской молодежи.

– Энтузиазм, доброта, предприимчивость.

Странно, что вы не назвали патриотизм.

– Я не считаю патриотизм качеством человека.

А что для вас значит патриотизм?

– Звучит шаблонно – но это любить свою Родину, свою семью. Это ценность.

А та молодежь, которая выходит на протестные митинги Алексея Навального, они патриоты?

– Я не могу ответить однозначно. Что вы имеете в виду?

Я знаю, что многие старшеклассники, студенты слушают Алексея Навального, выражают и готовы выразить свой протест против существующей власти. Как вы лично относитесь к Алексею Навальному?

– Я никак не отношусь к нему, но слежу за рисками.

В чем вы видите риски?

– Когда начинают работать законы толпы, там нет смысла, нет ценностей, есть эффект массы. Что касается молодежи, то ей всегда и во все времена были свойственны бунтарские порывы, начиная с того, чтобы не носить зимой шапку или участвовать в революции. Подросток в 17-18 лет сейчас – это еще ребенок. У него еще не сложились устойчивые принципы, и он легко может поддаться влиянию другого человека. Поэтому не нужно поощрять то, что может ухудшить жизнь граждан нашей страны.

– В чем видите причину, что некоторая часть молодежи не желает принимать участие в добровольческом движении, потому что она тесно связана с властью?

– Причина в том, что есть огромное количество людей, которые на этом наживаются. Современные рыночные отношения деформировали личностные качества. Люди забыли, что история страны связана с меценатством. И сегодня есть те, кто желает помочь, особенно в лечении больных детей. Но есть фонды, люди, которые обманывают, и нам такие факты известны. У некоторых складывается мнение, что не может человек оказывать помощь безвозмездно. Значит, он что-то с этого имеет. Однозначно, над этим еще предстоит работать. Нельзя, чтобы из-за недобросовестных людей складывалось мнение о всех добровольцах.

Считаете, что эти протестные настроения среди молодежи опасные?

– Я против того, что может ухудшить жизнь граждан.

При этом вы активный пользователь социальных сетей. Вы следите за тем, что интересует современную молодежь? Например, версус-баттлы, слушаете ли рэп?

– Моему сыну 15 лет и мы вместе с ним активно смотрим YouTube. Мне нравится, например, творчество Оксимирона. Я признаю это. Человек в своих текстах дает такую информацию, которую не сразу подросток может освоить. У него блестящее образование. В его текстах очень много полезной смысловой нагрузки, которую нам интересно разбирать с сыном. Благодаря именно его песням, я объясняла ему что такое, например, "голгофа". Одно дело слышать тесты Оксимирона, другое дело – их понимать.

Вы сказали в одном из интервью, что молодежь у нас умная. Я с вами в этом абсолютно согласен. Не кажется ли вам, что молодежь умна в том, что она требовательна к власти. Она не желает платить ипотеку 15 лет, уезжать из региона в поисках большей зарплаты. Вы представитель власти. Как удовлетворить эту категорию людей и выстроить диалог?

– Должен быть баланс. Естественный максимализм – это нормально. Молодежи хочется всего и сразу. Но должна быть адекватность во всем. Эту адекватность нужно воспитывать с детства. Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку – это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью. Нужно, чтобы молодежь понимала, что не бывает все и сразу.

Как это сделать, как заставить молодежь не уезжать из Алтайского края?

– Создавать последовательно условия, должны интегрировать все ресурсы тех, кто работает с молодежью. В том числе бизнес, СМИ. Есть специальные программы.

Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе.

Вы три года жили в Сирии. Вы часто вспоминаете об этом периоде вашей жизни?

– Мой отец всю жизнь работал в лингвистическом институте педагогического университета. В 1988 году он отправился в Сирию учить арабов русскому языку, а их население – английскому. Вместе с ним в командировку поехали и мы с мамой. Брат остался в Барнауле. В Сирии мы жили в городе Хомс и с ним у меня связаны самые теплые и нежные детские воспоминания. Там я и узнала, как по-настоящему нужно уважать человека. В Сирии уважали представителей классических профессий, хорошо относились к маме, она врач, а папе военные целовали руки за то, что он был их учителем. Когда узнала, что этот город практически стерт с лица земли, хотела поехать в Сирию работать в школе. От этого поступка меня остановила моя семья и особенно мама.

Какое качество вы приобрели в Сирии?

– Уважение к человеку. Ты можешь иметь свое мнение, но необходимо уважать и мнение другого. В Сирии очень внимательно относятся к старшему поколению. Это, возможно, и повлияло на мой выбор профессии.

– Вы недавно были в жюри Лиги КВН "Алтай". Ваше отношение к КВН?

-– Люблю КВН. Мне кажется, что у нас в Алтайском крае хорошая история КВН-движения. Это мощнейшая культура. Нужно поддерживать, грамотно планировать, сделать рывок, чтобы изменить инертную ситуацию, нужно объединить людей вокруг КВН. Мы понимаем, сколько сил и времени необходимо для подготовки команд. Увы, молодежь хочет смотреть КВН, а вот сделать дело – на это способен не каждый.

Вы любите КВН, а что любите слушать. Какие песни любимые?

– Я люблю группу "Кино".

Есть любимая песня?

– Трудно выбрать любимую. Люблю все песни, все творчество Цоя. Наверное, самая любимая – "Пачка сигарет".

А вы человек требовательный?

– Да.

Какие качества цените в людях?

– Работоспособность, ответственность, честность. Я это ценю и очень чувствую в людях.

Вы сами занимаетесь спортом?

– Спорт всегда был и есть в моей жизни. Вначале это был баскетбол, волейбол. Летом бегаю на стадионе, люблю велоспорт.

Ваше отношение к Владимиру Путину. За какие качества уважаете президента?

– Я ему доверяю, его уважаю, я верю, что с ним мне и моей семье безопасно.

Пласт людей, которые сейчас выходят на баррикады (молодежь 14-20 лет) через 6 лет будут принимать участие в следующих выборах президента. Именно от их выбора зависит будущее. Не считаете ли вы, что внимание государства к воспитанию молодежи повышено именно из-за этого.

– Я никогда не считала возраст и не задумывалась об этом. Я наоборот, рада, что внимание к молодежи возрастает со стороны государства, именно она будет строить будущее. Я думаю, что основы внимания к молодежи другие.

– А вы хотели бы стать следующим президентом России?

– Давайте я стану хорошим начальником управления.

– Назовите три основные задачи, которые вы желаете исполнить как руководитель ведомства.

– Хочу, чтобы молодежь поверила, что у Алтайского края есть хорошее будущее, чтобы молодежь имела свою гражданскую позицию, не ждала ни от кого, а делала все сама, имела возможность видеть мир и с гордостью показывать свой регион.

И последний вопрос: о чем думаете перед сном?

– О работе.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.01.2019 07:40
Пионер

Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе.

Очередная оляглацких. Вова-это хорошо, неблагодарный народишко - плохо.

0  0
25.01.2019 07:49
Пионерка

Молодежь живет на 12-15 т.р. семьи, дети, ипотека, не до "Мерседеса", увы, и не как у начальницы 100 т.р. зарплата, нормальное "волонтерство"

0  0
25.01.2019 07:51
- гость -

Венесуэла, как зеркало русской революции.....

0  0
25.01.2019 07:54
- гость -


А в России люди продолжают уезжать из страны. Люди продолжают гибнуть от пьянства, наркотиков, от отсутствия нормальной медицины. И в этот момент вместо поддержки – хотя бы моральной – слушать этих долдонов

0  0
25.01.2019 07:54
- гость -

и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:50
Приют для животных просит барнаульцев скинуться на "ласкомобиль" 1
07:34
Глава алтайской молодежи Екатерина Четошникова о Сирии, Instagram и Навальном 5
07:22
Модный бордовый и полезный: салат "Витаминный" от Sofi 0
07:15
Дом с альпийской горкой и каминным залом в цоколе продают в Барнауле за 21 млн 0
07:03
Алтайский хоккей при новом министре спорта пережил целую серию увольнений 0
06:48
Высотка рядом с Дворцом спорта в Барнауле стала одной самых дорогих в России 0
06:40
"Халява, приди!" 10 веселых примет, которые облегчают жизнь студентов 0
06:32
Безумные лайфхаки студенческой жизни 0
06:23
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 19
06:14
Резкое похолодание придет в Алтайский край 25 января 0
06:01
Латифундистов нет: глава района на Алтае о скандале с декларациями депутатов 0
05:54
Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак 0
04:53
9 мая близко: 103-летней россиянке предлагают постоять в очереди на жилье 0
03:28
Памятник Суворову демонтировали в Киеве, назвав его "московским мусором" 0
02:11
Подростки украли миллион рублей и проиграли его в онлайн-казино 1
01:27
Пухлую собачку почти час доставали из-под ванны в Москве 0
00:14
Электричество из мусора научились получать российские ученые 0
23:53
Машина скорой помощи на ходу загорелась в Челябинске 0
23:36
Стометровая трещина разделила подмосковный гипермаркет на две части 1
23:21
Поклонская рассказала, какие приказы она ждала от Януковича 4
22:48
Володин предложил тестировать чиновников на любовь к людям 1
22:29
Захарова ответила на предложение Чубайса сделать из нее ведущую "Дома-2" 0
22:16
Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы на Украине 0
21:53
Чубайс предложил назначить Бузову в МИД вместо Захаровой 0
21:27
Оплату учениками входа в иркутскую школу прокомментировали в Госдуме 0
21:01
Задержан экс-замминистра энергетики России по подозрению в мошенничестве 0
20:34
Собчак и Виторган обменялись любезностями в Instagram после драки с Богомоловым 0
20:11
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске 0
20:03
Депутат выступила против выплат за первого ребенка матерям старше 29 лет 2
19:51
Лучшие средства для мытья посуды назвало Роскачество 0
19:33
Самую полезную для здоровья рыбу назвал глава Росрыболовства 1
19:08
Коротко о главном: планетарий, барнаульский "Оверлук" и снежный Форт Боярд
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 января
18:33
Пятиэтажную квартиру экс-губернатора Приморья ограбила домработница 6
18:27
Идею Милонова о памятках для велосипедистов поддержала ГИБДД 0
18:06
Список регионов с официальными самозанятыми будет расширен 0
17:52
СМИ: в Минэкономики жестко раскритиковали реформу экзаменов на права 0
17:41
Огромные пряничные зачетки и скидки для студентов: куда сходить в Татьянин день в Барнауле 0
17:40
Власти выделили 19 млн рублей на защиту барнаульцев от паводка 1
17:32
Боевой робот "Уран-9" принят в российскую армию 0
17:24
Кудрин выявил госфонд, который выводил бюджетные деньги в офшор 2
17:14
Экс-начальника отдела поста Алтайской таможни судят за взятку от логиста 0
17:11
Сотрудник алтайской колонии рассказал, как спас провалившегося в колодец ребенка 1
17:03
Что нельзя делать в Татьянин день и как студенты "приманивают" легкую учебу 0
16:51
Стоп-кадр. Кусочек радуги над январским Барнаулом 1
16:47
Губернатор Томенко попил чаю с семьей, пожаловавшейся в его Instagram 3
16:40
Депутаты и главы поселений на Алтае выступили против соцнорм на электроэнергию 4
16:31
Иркутских школьников не пускали на уроки, пока не заплатят за вход 9
16:21
Следком: житель Алтая избил соседа до смерти из-за некачественного самогона 0
16:12
Серийного маньяка из МВД попросили посадить на 25 лет 4
16:06
РПЦ по-христиански дала мэрии и Барнаульскому планетарию два года на переезд 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.