За что любят Volkswagen Tiguan? За просторный салон и европейский уровень комфорта. За динамичный характер и современные технологии. За то, что этот автомобиль благодаря 200-миллиметровому дорожному просвету и опциональной системе полного привода позволяет вам смело съезжать с асфальтовых дорог.

Настоящий полноприводный автомобиль проявляет себя не в городских пробках, а вдали от больших городов и ровных дорог. Volkswagen Tiguan Offroad (Фольксваген Тигуан Оффроуд) создан специально для тех, кто предпочитает прокладывать новые маршруты – для настоящих путешественников! Яркий и функциональный дизайн, постоянный полный привод на основе многодисковой муфты с электронным управлением 4MOTION Active Control, который стандартно устанавливается на Tiguan Offroad (Тигуан Оффроуд). Внедорожный передний бампер с увеличенным углом въезда 26 градусов, адаптивные светодиодные фары и круиз-контроль, работающий на скорости от 0 до 160 км/ч, помогут почувствовать новый уровень свободы. А в морозные дни есть возможность особенно оценить зимний пакет опций: обогрев лобового стекла, наружных зеркал, рулевого колеса и сидений, который сделает поездки еще более комфортными.

Tiguan Offroad специально создан для тех, кто знает: самое интересное в нашей жизни находится вдали от больших городов и забитых машинами трасс. Tiguan Offroad – это яркий и функциональный дизайн, продуманность которого можно оценить на бездорожье.

До 31 января в салоне "АлтайЕвроМоторс" цена Volkswagen Tiguan Offroad – от 1 739 000 рублей*.

ООО "АлтайЕвроМоторс" – официальный дилер Volkswagen в Барнауле

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*Максимальная выгода достигается при покупке Volkswagen Tiguan в комплектации Offroad (Офроуд) за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены и при покупке по программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый).