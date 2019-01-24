Необычный способ ношение бикини покорил соцсети/ Фото: instagram.com/upsidedownbikini_officia

Лето еще только впереди, но уже можно начинать к нему готовиться. Так, в прошлом году итальянская модель Валентина Фрадеграда придумала новый способ носить бикини. Она завязала верхние бретельки вокруг тела, а нижние — затянула под грудью. Купальник, надетый вверх тормашками, приподнял и увеличил грудь, представив её в выгодном свете.

Такой способ ношения бикини пришелся по вкусу, пожалуй, всему интернет-сообществу разного пола.

Как пишет "Ридус", на волне популярности Валентина Фрадеграда завела отдельную страницу Upsidedown bikini official, где девушки с удовольствием выкладывают свои снимки.