"Это просто сказка": рубцовская певица стала участницей "Поля чудес"

Программу "Поле чудес" с участием рубцовской поэтессы и певицы Анны Зарецкой покажут по Первому каналу 15 февраля, сообщила исполнительница собственных произведений в социальной сети "ВКонтакте".

"Я не знаю, как описать несколькими словами то, что случилось там... это просто сказка, чудо, а все организаторы и ведущий — настоящие кудесники, внимательные и заботливые люди, для которых комфорт всех участников — самое важное", — написала Зарецкая.

По ее словам, она очень счастлива, что ее пригласили на телешоу. Вместе с певицей в передаче Леонида Якубовича участвовала ее дочка.

Отметим, что Анне Зарецкой 32 года. Она училась в рубцовской школе №3, после чего поступила в РИИ (филиал АлтГТУ им. Ползунова). Играет на гитаре и фортепиано.