Фото организаторов мероприятия

Представители политических партий и общественно-политический движений впервые за последние несколько лет собрались в одном месте, чтобы обсудить, куда дует ветер политических перемен в Алтайском крае после прихода к власти губернатора Виктора Томенко. Почти все единогласно признали: в крае наступила политическая оттепель, но пока почти никто не показал, что готов в полной мере использовать эти возможности. Свободу получили, но что с ней делать? Обмен мнениями прошел на площадке только что созданного дискуссионного клуба "2030" в среду, 23 января.

Темы первого заседания — организаторы обещают сделать их постоянными — были такие: "Итоги 2018 года. Какие события в политической сфере были наиболее важными для Алтайского края" и "Политический климат в регионе: вектор изменений".

Появление клуба "2030" доктор политических наук, заведующая кафедрой политологии Алтайского Госуниверситета Ярослава Шашкова назвала показателем перемен. Но перемен пока не кардинальных.

"Пока серьёзного изменения в региональном политическом процессе вряд ли можем увидеть. Новому губернатору потребуется много времени для понимания процессов. У Александра Карлина (экс-губернатор региона — прим.ред.) на это ушло несколько лет", — сказала она

Прорыв, которого сегодня все ждут, должен быть связан с кадрами, но не с персонами, а их идеями. Пока новый людей мало.

Но в то же время, добавляет эксперт, Томенко удалось остановить социальный взрыв, снять градус недовольства. В последние годы правления Карлина к нему, как персоне, накопилось много вопросов и недовольства со стороны населения. Люди и сейчас говорят, что они не стали жить лучше, но и до готовности выходить на акции протеста теперь далеко, Томенко получил кредит доверия.

Руководитель Центра политического консалтинга Константин Лукин отметил, что регион, как и почти вся страна, попал в новую политическую реальность.

"Сейчас мы находимся в цикле транзита власти на федеральном и региональном уровнях. Мы попали в ситуацию 1999 года, когда была поколенческая смена власти: уходит и будет продолжать уходить поколение комсомольцев. Отсюда молодые технократы, отсюда "Лидеры России", отсюда короткая "скамейка запасных" по Сибири. Главная задача России и Алтайского края — пережить это. Напомню, что смена поколения в 1986-1991 годах привела к развалу Советского Союза", — сказал Лукин.

В недавнем прошлом журналист и редактор СМИ, а теперь начальник департамента администрации губернатора и правительства региона края по информационной политике Дмитрий Негреев в выступлении рассказал об открытости власти. Причина тому — новый губернатор. При прошлом была одна информационная политика, при новом — другая.

"Сейчас налажены нормальные отношения между исполнительной и законодательной властью, со СМИ. Прекратились внутриэлитные конфликты", — сказал он, добавив, что смена власти поспособствовала оздоровлению политической жизни в регионе.

Собственно, дальше разговор пошел об отношениях власти с партиями и политическими силами. Начнем с "Единой Россией", которую на заседании представили депутаты краевого и городского уровня.

"Нам видно, как меняется отношения власти к депутатам", — сказал депутат Алтайского Заксобрания Иван Мордовин. Кстати, Мордовин входит в число организаторов клуба. Это также журналисты Василий Морозов и Михаил Беднаржевский, а также Евгений Шадринцев и Антон Теслин. Они заверили, что "ЕР" тут не причем. И действительно, на первом заседании слово получили представители всех присутствующих партий.

Потепление заметили и другие члены "ЕР", но, очевидно, их сердца ещё не оттаяли. Так, депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко по твердому убеждению или страховки ради напомнил, что "Единая Россия" — движущая сила, которая "поддерживает своего кандидата".

"Справедливая Россия" нового губернатора во многом поддерживает. Депутат АКЗС Александр Молотов отметил, что к справедливороссам начали прислушиваться. Он считает, что регион медленно, но верно развивается, рывка тут быть не может. Его коллега по парламенту и партии Владислав Вакаев назвал Томекно "совершенно адекватным человеком".

Глава алтайской ЛДПР Евгения Боровикова говорит о потеплении на примере муниципалитетов: если при Александре Карлине получить безвозмездно помещение для партячеек было невозможно, то теперь местные власти охотно идут навстречу.

Ветра перемен не почувствовали представители КПРФ и партии "Яблоко".

"Все взяли вдруг и прозрели. Не перехвалите. Я помню, как пришёл Карлин. Да, Томенко имеет аванс, как новый губернатор, но он был бы больше, если бы люди увидели реальные меры, команду. А тут даже товарищ в валенках нашёл себе место (имеет ввиду экс-вице премьера Андрея Щукина, который на один из фестивалей пришел в валенках, Томенко назначил его заместителем министра юстиции — прим.ред.)", — сказал главный "яблочник" Алтайского края Александр Гончаренко.

В прошлом пресс-секретарь алтайского крайкома КПРФ, а теперь "красный" блогер Юрий Красильников (представлял свою позицию, а не партийную) считает, что произошедшие изменения не имеют особого смысла. Оппозиция и раньше критиковала губернатора. То, что теперь это немножко можно партии власти, не дает региону никакой пользы.

В общем Карлина в этот вечер неоднократно делали "злым полицейским", а Томенко "добрым". Только пока не понятно, насколько местная политика готова расправить крылья и быть реальной властью, а не номинальной. Как верно сказал Константин Лукин, политическая элита в крае была зачищена, а потому и никаких конкурентных выборов не было.