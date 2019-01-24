Бывшего начальника отдела таможенного досмотра Горнякского таможенного поста Алтайской таможни обвиняют в получении взятки через посредника от менеджера-логиста по транспортным операциям. Об этом сообщает Западно-сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Как установлено правоохранителями, противозаконные действия совершались в период с 2017 по 2018 год.

От чиновника требовалось закрыть глаза на ненадлежащее таможенное оформление товаров одной из компаний. За сокрытие этой информации чиновник получил 190 тысяч рублей.

Накануне следователи транспортной полиции завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя отдела и менеджера-логиста.

В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в получении и даче взятки в крупном размере за незаконное бездействие (п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). В ближайшее время они предстанут перед судом.