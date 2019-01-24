Боевой робот "Уран-9" принят в российскую армию

Гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что боевой роботизированный комплекс "Уран-9" приняли на вооружение российской армии, сообщает РИА "Новости".

"Сейчас завершается производство первой серийной партии. Вообще, "Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", — сказал Дмитриев.

По его словам, комплекс доработают с учетом боевого применения в Сирии.

"Сирия — отличный полигон, позволяющий понять слабые и сильные стороны любого оружия", — подчеркнул Дмитриев.

Робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного робота стоит управляемый комплекс "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и пулемет калибра 7,62 миллиметра.