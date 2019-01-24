Власти выделили 19 млн рублей на защиту барнаульцев от паводка

Власти Барнаула направили 5 млн рублей на противопаводковые мероприятия на реке Барнаулка, сообщает городская мэрия. На эти средства ведется расчистка дна реки и укрепление ее берегов.

Работы на двухкилометровом участке между шоссе Ленточный Бор и гидротехническим сооружением на Ангарском проезде ведутся с начала года.

Планируется, что принятые профилактические меры помогут защитить от приближающегося весеннего паводка население станции Ползуново, а также поселков Борзовая Заимка и Кирова.

Эффект можно наблюдать уже сейчас, утверждают специалисты администрации. По их словам, уровень грунтовых вод упал на 50-70 см.

Начальник УГОЧС краевой столицы Вячеслав Романов рассказал о плане противопаводковых мероприятий на этот год. По его словам, в него включены 55 пунктов. На их реализацию выделено более 19 млн рублей.