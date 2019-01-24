Иркутских школьников не пускали на уроки, пока не заплатят за вход

В Усть-Илимске Иркутской области учеников отказывались пускать в школу, пока они не заплатят за вход, сообщает Life shot.

Как писали пользователи в местных соцсетях, инцидент произошел в школе №17. "Утром 24.01.19 в 17-й школе огромное количество детей оказалось перед закрытыми турникетами. Через некоторое время несколько сотрудников школы начали составлять список учеников с неоплаченными картами и поочередно пропускать в школу", — написал местный житель в сообществе "Чат Усть-Илимска" в соцсети "ВКонтакте".

Под "картами" подразумеваются магнитные пропуска для прохода через турникет. Школьников не пускали на учебу из-за того, что их родители не сдали деньги на установленную пропускную систему.

Вот что рассказал один из учеников школы: "Нас сначала не пускали в школу из-за того, что мы не заплатили 300 рублей за годовое обслуживание карточки. А потом они начали записывать, у кого нет карточек, и стали пропускать. Сказали, что кто не заплатит, тех не будут впускать".

А вот как ситуацию прокомментировали в школе: "Прочитали что пишут — полная чушь! Никто из учеников не ушел, все на занятиях. Была проверка пропускного режима, смотрели сколько карт не работает на входе, многие из них оказались заблокированы, поэтому возникла очередь. Во время проверки присутствовали два завуча и охранник. То, что родители не скинулись на турникеты и поэтому не пустили детей — сплетни".