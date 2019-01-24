Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Человек, который спас провалившегося в открытый колодец в Барнауле ребенка, оказался сотрудником исправительной колонии №3 УФСИН России по Алтайскому краю, младший инспектор отдела охраны ИК-3 Евгений Коровкин.

22 января в сети появилась видеозапись, на которой было зафиксировано, как на улице Энергетиков школьница упала в открытый канализационный люк. К счастью, ребенку удалось ухватиться руками.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, происшествие случилось вечером, когда старшина внутренней службы Евгений Коровкин на своем автомобиле возвращался домой со службы. В районе дома №20 на улице Энергетиков города Барнаула он увидел, что девочка, переходившая дорогу, вдруг провалилась под снег. По словам Евгения, две машины в этот момент проехали мимо. Но сотрудник УИС края остановился и поспешил на помощь ребенку.

"Оказалось, что девочка, на вид лет семи-восьми, провалилась в открытый колодец. Он находился между двумя дорогами в снегу. Было уже достаточно темно, она бежала по снегу и не заметила его. К счастью, успела раскинуть руки и удержаться – это спасло ее от падения на дно колодца", – рассказывает старшина Коровкин.

Сотрудник УИС помог девочке выбраться из колодца.

"Я спросил, ничего ли она не сломала, как себя чувствует. Девочка сказала, что все нормально, просто ушиблась. Поблагодарила меня и убежала домой", – добавил Евгений Коровкин.

После случившегося Евгений написал в городское интернет-сообщество "Барнаул 22" об имеющемся опасном участке на дороге. На следующий день коммунальные службы Барнаула закрыли данный колодец.

Стоит отметить, что в уголовно-исполнительной системе Алтайского края старшина внутренней службы Евгений Коровкин служит с 2010 года. За время службы зарекомендовал себя как исполнительный и дисциплинированный сотрудник. В коллективе Коровкина уважают. Сослуживцы признаются, что Евгений – человек отзывчивый, всегда готов прийти на помощь.

Отметим, что сотрудники Следственного комитета ведут проверку по данному инциденту и выясняют все обстоятельства.