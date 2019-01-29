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Прибор учета (ПУ) является измерительным электронно-механическим устройством и как любое устройство имеет срок межповерочного интервала, в течение которого прибор может работать в заданных заводом-изготовителем параметрах. Для обеспечения единства измерений периодически счетчик должен проходить поверку. Это одна из форм государственного метрологического контроля и надзора за точностью измерений. Если срок межповерочного интервала истек, то счетчик не может эксплуатироваться, а это значит, что количество потребленных киловатт будет начисляться расчетным методом.

Что же такое расчётный метод? Это значит, что первых 3 расчетных периода подряд для жилого помещения и первых 2 расчетных периода подряд для нежилого помещения, объем потребления электроэнергии будет исчисляться исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, зафиксированного ПУ за период не менее 6 месяцев. За последующие периоды – исходя из утвержденных нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение.

Как узнать дату последней поверки? Межповерочный интервал ПУ составляет от 6 до 16 лет в зависимости от модели электросчетчика, года его выпуска и завода-изготовителя. Узнать срок истечения МПИ можно, посмотрев паспорт ПУ, который в обязательном порядке идет в комплекте при покупке. При утере документа, квартал и год последней госповерки можно увидеть на клейме госповерителя или в свидетельстве о поверке, а межповерочный интервал можно узнать на сайте федерального информационного фонда по обеспечению средств измерений. Клиенты "Алтайэнергосбыта" могут уточнить сроки поверки в ближайшем офисе компании.

Кто осуществляет поверку ПУ? Поверку может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственный поверитель на территории Алтайского края и Республики Алтай – Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.

Что сделать, чтобы поверить ПУ? Для поверки прибора учета нужно обратиться в энергоснабжающую или сетевую организацию с письменным заявлением о вызове инспектора для проверки счетчика перед его демонтажем. На основе осмотра специалист составляется акт, в котором фиксируются показания и факт снятия пломбы. Только тогда счетчик можно снять и доставить в "Алтайский ЦСМ". После поверки его можно забрать и вновь установить. Затем необходимо пригласить сотрудника сетевой организации на опломбировку. После этого счетчик является принятым в эксплуатацию.

По результатам поверки прибор учета может быть признан неисправным и его придется менять. Как показывает практика, зачастую потребители предпочитают купить новый современный счетчик, нежели поверять старый, тем более что услуги по поверке соизмеримы с затратами на покупку нового ПУ.

По данным "Алтайэнергосбыта", в 2019 году более чем у 25 000 клиентов компании истек или истекает межповерочный интервал. Учитывая масштаб проблемы, "Алтайэнергосбыт" постарался пойти навстречу интересам своих клиентов и предусмотрел до конца года льготное предложение. Компания предлагает покупку прибора учета, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истек или истекает в 2019 году.

Помочь с выбором подходящего именно вам ПУ могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

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В Алтайском крае +7 (3852) 560-660;

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