Пятиэтажную квартиру экс-губернатора Приморья ограбила домработница

У экс-главы Приморского края Сергея Дарькина похитили деньги и ювелирные украшения почти на 7,5 млн рублей, сообщает "Говорит Москва".

Супруга Дарькина Лариса Белоброва в разговоре с радиостанцией отметила, что нанесенный ущерб преувеличивается СМИ: "Половина информации как всегда преувеличена. У всех гораздо больше проблем, чем кража в квартире у какого-то человека. Чем быстрее про это все забудут, тем будет гораздо конструктивнее".

Сам Дарькин, как отмечается, отказался отвечать на вопросы об ограблении.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, преступление было совершено в период с 3 по 17 января. Пострадавший якобы уточнил, что из квартиры вынесли 1,5 млн рублей наличными, а также драгоценности стоимостью 6 млн рублей.

Как сообщается в СМИ, вора уже поймали — им оказалась домработница-филиппинка, которая убирала все эти роскошные метры.

По данным Mash, речь идет о пятиэтажной квартире — 4 этажа плюс пентхаус.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморья с июня 2001 года по февраль 2012-го.