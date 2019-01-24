Оплату учениками входа в иркутскую школу прокомментировали в Госдуме

В Иркутской области ученики не могли попасть в школу из-за неоплаченных карт-пропусков, в следствие чего администрация учебного заведения составила списки "должников", а затем провела детей на учебу. Депутаты Госдумы назвали ситуацию недопустимой и пообещали во всем разобраться, сообщает телеканал "360".

Утром 24 января несколько десятков учеников усть-илимской школы № 17 не смогли пройти через установленный на входе турникет. Их карты-пропуска оказались заблокированными из-за неоплаты годового обслуживания в 300 рублей.

Ранее на общешкольном собрании, как отмечает издание IRK.ru, директор заверил родителей в законности установки турникетов и пояснил, что платить придется только за перевыпуск карт при их утере или пользовании расширенными тарифами.

Один из сотрудников школьной администрации подтвердил изданию, что дети попали в здание только после внесения в список. По ее словам, турникеты установили в прошлом году, а годовое обслуживание карты составляет 300 рублей. "Если не оплачено годовое обслуживание карты, то она блокируется. Это не от нас зависит", — сказала она.

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов пошутил, что в российских школах могут еще и "почасовую тарификацию за посещение учебного заведения ввести". Он заверил, что сегодня же направит письмо министру просвещения Ольге Васильевой, в котором попросит ее дать дать разъяснения по этой теме. "У нас не школы теперь, а места по заколачиванию денег. То недокормят, то не пустят", — добавил Чернышов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил, что вопросы установки турникетов и оплаты обслуживания карт должен решать совет школы, куда входят как представители администрации учреждения, так и родители. Но препятствовать проходу ребенка в школу, даже если есть просрочки по оплате — нельзя.

"Это мне напоминает политику коллекторов, которые исписывают стены в подъезде, лишь бы только банку вернули долг. Нарушение в чистом виде и тот, кто не пускал, совершил, как минимум, административный проступок", — заявил Милонов.

По его мнению, если даже если родители выступают против оплаты обслуживания карт, то нужно использовать пропуска без абонентской платы. Также он счел, что если школа предложила карты с ежегодной оплатой, то в этом есть или "халатность или корысть".

"Мы все знаем, что на рынке полно предложений о картах, не требующих ежегодной оплаты. Что это за бред сивой кобылы такой? Может быть кто-то хочет себе денежку в карман класть? Тогда нужно честно об этом говорить. В Петербурге у нас такого нет, например", — добавил Милонов.